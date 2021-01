Ksiądz obraził piosenkarki

Ks. Woźnicki został wydalony z Towarzystwa Salezjańskiego we wrześniu 2018 roku. Od tego czasu nie ma prawa do sprawowania sakramentów świętych ani mieszkania na terenie domu zakonnego Towarzystwa. Mimo wezwań przełożonych do opuszczenia lokalu, duchowny nie podporządkował się. Do dziś codziennie odprawia mszę w swojej celi i relacjonuje ją na kanale YouTube.

Nie był to koniec skandalicznego monologu. Na nagraniu można było usłyszeć także następujące słowa: - Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę: to nie ta droga, ciągnąć do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba - powiedział duchowny.