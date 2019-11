Ksiądz Marek Sowa komplementuje Tuska. "Najważniejszy polityk"

Czy można w decyzji Donalda Tuska ksiądz ksiądz daje się uważa że on będzie odgrywał rolę Jestem Myślę że będzie od Torunia ale nie będzie to Przyczyny Najważniejszego polskie Castro Nazwijmy A takie Jak Co może zrobić nie ma zakazu wjazdu do Nie no oczywiście że nie ma No ale nawet Pompa to nie będą też kierowali tą partią o której mówimy czy tak po mnie nie będą takie Który dzisiaj Ale tak uda to ta ksiądz na noc czy nie Ja wydaje mi się że po prostu nie ma co ja patrzę też Na pewnego rodzaju profil osobowości do mandat Jedna To jest Porównanie myślę że to jest Czy dzisiaj mamy w Polsce w polskiej policji Nawet nie Sytuacja Tylko raczej Ado-med Zawody Soczówki ligi Dlatego głupio by było gdyby dzisiaj próbował zaś Jakąś lokalną drużynę swoimi umiejętnościami bo nie miałby ludzi którzy Jak spakować koszulę Kazimierz mianowicie to Donald Tusk rezygnując startu w wyborach Jasno powiedział że będzie Aanga Wtedy boli że udzieli poparcie jakiemuś kandydata Więc moja odpowiedź wpływ do Na polską politykę będzie proporcjonalny do wyniku tego kandydata którego Jeżeli ten kandydat na przykład wygra wybory prezydenckie Że nie wejdzie do drugiej tury będzie nieco mniejszy ale nie wejdzie do drugiej to To wpływ Donalda Tuska niestety ale będzie Nie ma