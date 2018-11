Ksiądz brutalnie skatował psa. Wieś biała się interwencji

Ksiądz z Głuszyny doprowadziła psa do okropnego stanu. Wieś bała się interweniować, bo to właśnie proboszcz odpowiada za udzielanie komunii i chrztu.

Ksiądz brutalnie skatował psa

Owczarek niemiecki, Max, został odebrany księdzu proboszczowi z Głuszyny przez przedstawicieli Fundacji Oleśnickie Bidy. Pies był wychudzony, a na jego łapie znajdował się guz wielkości pięści. Proboszcz nie podjął jednak żadnych działań, żeby pomóc zwierzęciu. Członkowie fundacji zapowiedzieli już, że zgłoszą zajście do prokuratury. Należy zaznaczyć, że informacji o zwierzęciu udzielił wolontariuszom informator przekazując również nagranie ukazujące stan Maxa. W wiadomości wyjaśnił, że jest to pies proboszcza, a cała wieś boi się księdza, gdyż… „to on decyduje, kto dostanie chrzest, komunię, a komu udzieli pogrzebu”.