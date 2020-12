Ks. Tadeusz Isakiewicz-Zaleski o odnalezionym liście do kard. Dziwisza

Ks. Isakowicz- Zaleski rozmawiał o odnalezionym liście z Faktem. Duchowny powiedział, że informacja o odnalezieniu korespondencji przyniosła mu ulgę. "Oczywiście, przyjąłem tę informację z ulgą, dlatego że przez kilka tygodni pojawiały się zaprzeczenia ze strony przedstawicieli kurii, jakoby ten list w ogóle istniał. Cieszę się, że list został odnaleziony. Jest on według mnie bardzo ważny" - powiedział.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: To była cała teczka

"Po obradach Rady stwierdzono, że powinienem przekazać kardynałowi Dziwiszowi wszystko do tej pory posiadam. Zebrałem wszystkie listy, które otrzymałem w ciągu kilku lat. Sporządziłem list, datowany na 24 kwietnia 2012 r. Opisałem w nim siedem spraw. Dołączyłem do niego załączniki – listy osób, oświadczenia poszczególnych osób, które czuły się skrzywdzone. To była cała teczka dokumentów, a nie tylko jeden list" - relacjonował duchowny