Krzyki przed Sejmem. "Jest pan żenujący"

Do protestujących wyszedł Łukasz Krasoń, który został zaatakowany przez jedną z protestujących. - Czemu pan prosi o konsultacje instytucje, organizacje samorządowe, a nie same osoby niepełnosprawne? Proszę spojrzeć tym osobom w oczy i powiedzieć, że jest pan przeciwnikiem renty socjalnej . Jest pan po prostu żenujący - wykrzyczała rzecznikowi ds. osób niepełnosprawnych jedna z protestujących.

- Kto siedzi z panem w ministerstwie? Pan Kosiński? Pan Podgórski? Oni byli już 10 lat temu i nie zmienili nic. Chce pan zmienić system dla osób niepełnosprawnych? Uzdrawiać? Pan siebie uzdrowi i pan uzdrowi tych, co robią z panem. To są szkodniki - kontynuowała kobieta.

- Pan nie może tutaj zjechać do niepełnosprawnych, a oni mogą przyjeżdżać do pana z całej Polski? Nie jest panu wstyd? Są w takiej samej sytuacji jak pan, a pan wysyła ich do pracy? Kogo pan do pracy wysyła? Dlaczego jest pan przeciwnikiem renty socjalnej? - mówiła obecna przed Sejmem protestująca.