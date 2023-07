Krzyki na wiecu Morawieckiego. "Znakomicie pan podpowiada"

Najpierw szef rządu nawiązywał do byłego trenera reprezentacji Polski. Jak mówił, Paulo Sousa "przyjechał do Polski, chwilę potrenował naszą reprezentację narodową w piłce nożnej, po czym zwinął kasę i pojechał do Brazylii, bo ktoś dał mu jakąś tam ofertę, dziennikarze nazwali go siwym bajerantem".