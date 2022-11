"Kretyńskie słowa" Kaczyńskiego. Strajk Kobiet zapowiada protest

Kontrowersyjna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

Prezes Jarosław Kaczyński w Ełku przekonywał, że PiS nadal zamierza wspierać rodziny, jednak problemem w Polsce jest niski współczynnik dzietności. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna żeby popaść w alkoholizm to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa - zaznaczył.