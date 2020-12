Prokuratura Krajowa wzywa sędziów na przesłuchania. Jest reakcja i pismo

Krasoń jest członkiem zarządu stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia. W 2019 roku był jednym z inicjatorów przyjęcia uchwały przez samorząd prokuratorów, która otwarcie krytykowała prokuraturę Ziobry - przypomina Oko.press. W efekcie został wysłany na delegację do Wrocławia oraz zdegradowany do pracy w prokuraturze rejonowej. Decyzję w tej sprawie miał podjąć Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry.

Krasoń pozwał macierzystą Prokuraturę Regionalną w Krakowie, a sędziowie wydawali orzeczenia, które były korzystne dla prokuratora. Chodzi m.in. o wydanie tzw. zabezpieczenia pozwu, na mocy którego krakowski sąd rejonowy wstrzymał delegowanie Krasonia do Wrocławia. Oko.press wskazuje na to, że dlatego krakowscy sędziowie są wzywani na przesłuchania do Prokuratury Krajowej.