Małopolska walczy z żywiołem. Wojewoda o działaniach służb

Trudna sytuacja w województwie małopolskim. Gwałtowne ulewy przyniosły w tym województwie liczne podtopienia. W Krakowie częściowo zalane zostały Bulwary Wiślane. O to, jak wygląda aktualnie sytuacja zapytaliśmy w programie "Newsroom WP" wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. - W tej chwili mamy 16 ogłoszonych alarmów powodziowych na terenie Małopolski. 43 samorządy ogłosiły pogotowia przeciwpowodziowe (…). W tym roku mamy w naszym regionie do czynienia z tzw. powodziami błyskawicznymi. Opad rzędu od 80 do nawet 160 litrów na metr kwadratowy powoduje, że niemal natychmiast wypełniają się koryta rzek i innych cieków i dochodzi do lokalnych podtopień. Takie obrazki mieliśmy we wtorek w Krakowie Bieżanowie. Wspólnie ze służbami podjęliśmy kluczową decyzję o tym, że na jednej rzece, która zalewała mieszkańców, wybudujemy tymczasową tamę z tzw. big bagów napełnionych żwirem. Dzięki temu w sposób kontrolowany zalejemy pewne obszary (…) zielone, gdzie nie ma zamieszkania - tłumaczył gość programu.