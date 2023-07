Czarna skrzynka ujawni prawdę na temat wypadku żółtego renault? Ekspert nie ma wątpliwości

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", śledczy obecnie skupiają swoje działania wyjaśniające okoliczności wypadku na wraku auta. Szczątki samochodu mają zostać przeszukane przez psa tropiącego, by sprawdzić, czy nie znajdują się w nim ślady narkotyków. Pobrano również materiał genetyczny, by ustalić, kto gdzie siedział. Specjalnie powołany biegły ma również sprawdzić, czy modyfikacje wprowadzone w aucie mogły przyczynić się do tej tragedii.