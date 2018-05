Kraków. Zamieszki podczas Marszu Równości, zatrzymano siedem osób

Kordon policji, przepychanki i petardy - tak zakończył się krakowski Marsz Równości oraz kontrmanifestacja Narodowego Odrodzenia Polski. Interweniowała policja, zatrzymano siedem osób.

Demonstranci spotkali się ok. godz. 14 na Placu Szczepańskim. marsze oddzielał kordon policji, doszło do przepychanek z funkcjonariuszami. To jednak nie wszystko: doszło do rzucania petardami i kamieniami, uczestnicy przeszucali się okrzykami, padły wrogie hasła.