Kraków. Zaginęła 30-letnia Milagros

Zaginęła Milagros Frykowska. Krakowska policja prosi o kontakt osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej.

30-letnia Milagros Frykowska ostatni raz widziana była 10 października 2018 roku w rejonie ul. Halszki w Krakowie. Do tej pory kobieta nie powróciła do domu i nie kontaktowała się z najbliższymi.

Kobieta to szczupła 30-latka średniego wzrostu, ma ok. 165 cm i waży ok. 50 kg. Ma zielone oczy, ale może nosić też brązowe soczewki kontaktowe. Ma ciemne włosy sięgające do ramion.