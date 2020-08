Kraków. Wybuch gazu w budce z kebabem. Ranna jedna osoba

W Krakowie przy ulicy Christo Botewa doszło do wybuchu butli z gazem w budce gastronomicznej, w której sprzedawano kebaby. O akcjach ratunkowej i gaśniczej poinformował "Super Express". Na miejsce została wezwana straż pożarna. Ucierpieć miała jedna osoba. To prawdopodobnie pracownik lokalu. Ranna osoba została poparzona i trafiła do krakowskiego szpitala.