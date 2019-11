Kraków. Skazany za palenie węglem i drewnem w piecu

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia skazał mężczyznę na miesiąc ograniczenia wolności za palenie w piecu centralnego ogrzewania drewnem i węglem. W ramach walki ze smogiem ten rodzaj opału jest zabroniony na terenie stolicy Małopolski.

Skazanemu zarzucono że w październiku palił w piecu centralnego ogrzewania zabronionymi rodzajami paliw - drewnem i węglem, ignorując tym samym przepisy uchwały antysmogowej. Nieprawidłowości wykryła kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Sąd zobowiązał mężczyznę do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 20 godzin.

Palenie węglem i drewnem nielegalne w Krakowie

Osoby ignorujące zakaz mogą zostać ukarane mandatem w wysokości od 20 do 500 zł Sprawa może trafić także do sądu - wówczas łamiącemu przepisy grozi grzywna nawet do pięciu tys. zł. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie. Przy ustalaniu wysokości kary brane są pod uwagę m.in. kwestie socjalne i techniczne.