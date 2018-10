Kraków: sąd odroczył wydanie orzeczenia ws. pozwu Jacka Majchrowskiego przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu

Sąd Okręgowy w Krakowie odroczył do piątku ogłoszenie orzeczenia ws. pozwu, który prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o wypowiedź premiera, dotyczącą walki władz Krakowa ze smogiem.

Podczas konwencji wyborczej PiS w Krakowie Mateusz Morawiecki stwierdził, że "ci którzy rządzili tym miastem nie zrobili nic lub prawie nic" w sprawie ochrony powietrza. Ta wypowiedź zbulwersowała Jacka Majchrowskiego. Nie zdecydował się jednak na pozwanie premiera przed I turą wyborów. Wtedy wysłał do niego list. Wymieniał w nim, w jaki sposób miasto walczy ze smogiem. Wspomniał m.in. o likwidacji pieców opalanych paliwami stałymi. Na początku 2019 r. zostanie ich tylko 4 tys. Przypominał też o stworzeniu programu osłonowego dla osób najuboższych, na który miasto przeznaczyło przez 4 lata prawie 6 mln zł.

Pozew przeciwko premierowi wpłynął do sądu w środę, tuż przed godziną ósmą. Złożono go w trybie wyborczym. Dołączono do niego antysmogowe uchwały miasta, zarządzenia dotyczące walki ze smogiem oraz podsumowanie miejskiej polityki antysmogowej ostatnich lat.