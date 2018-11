Kraków: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia

Policja poszukuje świadków pobicia w krakowskim klubie, do którego doszło około godziny 2 w nocy 28 października. Dotychczas funkcjonariusze zatrzymali 7 osób zamieszanych w tę sprawę.

Kraków – ochroniarze sprawcami pobicia

Kraków – zatrzymania sprawców

Policjantom w trakcie śledztwa udało się ustalić, że 27- latek został pobity w lokalu przez tamtejszych pracowników ochrony. Wykrycie sprawców było możliwe m.in. dzięki zeznaniom świadków. Do pierwszych zatrzymań doszło już 29 i 30 października. Decyzją sądu do tymczasowego aresztu trafiło wówczas sześciu sprawców pobicia, w wieku od 21 do 46 lat. Ostatnią z dotychczas zatrzymanych osób jest kobieta podejrzana o pomoc sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej, za co grozi jej nawet 5 lat pozbawienia wolności. Sprawcy pobicia będą odpowiadać za udział w pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wszystkim napastnikom grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.