Kraków — pogoda na dziś. Sprawdź, czy sobota będzie słoneczna i jaka prognoza jest przewidziana na weekend

Pogoda w Krakowie sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. W sobotę słońce wyjdzie zza chmur, a temperatura wzrośnie. Sprawdź, czy taka pogoda utrzyma się przez weekend.

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

W sobotę mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na ocieplenie. Synoptycy przewidują, że o godzinie 7:00 rano temperatura wyniesie około 17 st. C. Chociaż poranek będzie pochmurny, koło godziny 10:00 słońce wyjdzie zza chmur. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 17 km/h, a najcieplej, bo 26 st. C. będzie koło godziny 17:00. Niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora, który również będzie ciepły. O godzinie 22:00 na termometrach zobaczymy 21 st. C. Noc w Krakowie będzie pogoda, choć zachmurzenie może utrudnić fanom zjawisk atmosferycznych oglądanie gwiazd.