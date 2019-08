Kraków — pogoda na dziś. Czy we wtorek 27 sierpnia będzie upał? Sprawdź, jaką prognozę przewidziano dla Krakowa

Kraków — pogoda na dziś. Na wtorek 27 sierpnia synoptycy przewidują upał i praktycznie bezchmurne niebo. Sprawdź, jaka jest prognoza pogody na najbliższe dni.

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

We wtorek, 27 sierpnia mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pogodnego dnia. Chociaż o godzinie 6:00 przy 19 st. C. wystąpi lekki zachmurzenie, niebo szybko się rozpogodzi i już o godzinie 8:00 słońce wyjdzie zza chmur. Wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 18 km/h, a najcieplej, bo 29 st. C będzie koło godziny 29 st. C. Ciepło będzie również wieczorem. O godzinie 22:00 temperatura wyniesie około 22 st. C. Gorący wtorek zwiastuje nadejście upalnego okresu, bo w najbliższe dni termometry będą pokazywać równie wysokie wartości.