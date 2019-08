Kraków. Pogoda na dziś. Czy w środę będzie padał deszcz?

Pogoda w Krakowie z pewnością nie zachęci dziś do wychodzenia z domu. Środa będzie pochmurna i chłodna. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu.

Pogoda w Krakowie. W środę maksymalnie 20 st. C

Poranek w Krakowie przyniesie temperaturę sięgającą 20 st. C oraz całkowite zachmurzenie. Do godziny 4 rano mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.

Po południu temperatura zacznie spadać. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 19 st. C, a odczuwalne będzie 18 st. C. W ciągu dnia również będzie pochmurnie. Na przejaśnienia trzeba poczekać przynajmniej do czwartku.