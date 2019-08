Kraków. Pogoda na dziś. Czy w piątek będzie padał deszcz?

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś niewielkie ocieplenie. Niestety synoptycy nadal nie przewidują przejaśnień. Piątek będzie kolejnym dniem z dużym i całkowitym zachmurzeniem.

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

Po południu temperatura wzrośnie do 21 st. C, a odczuwalne będą maksymalnie 22 st. C. Po godzinie 12 zachmurzenie będzie już całkowite. Na przejaśnienia trzeba będzie poczekać do niedzieli.