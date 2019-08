Kraków. Pogoda na dziś. Czy w czwartek będzie padał deszcz?

Pogoda w Krakowie nie ulegnie dziś drastycznej zmianie. Dzień będzie chłodny i pochmurny. Momentami może pojawić się nieco silniejszy wiatr.

Jaka będzie dziś pogoda w Krakowie?

Czwartek przywita mieszkańców Krakowa temperaturą wynoszącą 14-16 st. C i umiarkowanym zachmurzeniem. Od godziny 9 rano prędkość wiatru będzie wynosiła 16 km/h, wcześniej nie powinna przekroczyć 10 km/h.

Po godzinie 12 temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Na niebie pojawi się więcej chmur. Prognozowany jest również wzrost prędkości wiatru (do 19 km/h). Mimo dużej ilości chmur synoptycy nie przewidują opadów deszczu.