Kraków. Podszywała się pod policjantkę. Wyłudziła ponad 56 tys. zł. od seniorów

W Krakowie zatrzymano 21-latkę, która podawała się za funkcjonariuszkę policji. W ten sposób wyłudziła ponad 56 tys. zł, głównie od osób starszych. Kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Oszustka podająca się za funkcjonariuszkę wydzwaniała do osób starszych. Namawiała je do wpłacenia pieniędzy na prowadzone przez policję operacje lub też dla zabezpieczenia oszczędności przed kradzieżami.

Fałszywa policjantka zatrzymana

Kobiecie zostały przedstawione trzy zarzuty. Odpowie za wyłudzenie ponad 56 tys. zł, a także próby wyłudzenia kolejnych 14 tys. zł. Zatrzymana przyznała się do oszustwa. Na wniosek sądu trafiła do aresztu na trzy miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia.