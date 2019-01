Kraków. Pociąg wykoleił się obok galerii handlowej. Ruch kolejowy wstrzymany

W rejonie centrum handlowego Bonarka wykoleił się pociąg towarowy. W wagonach znajduje się bezwodny amoniak. Nie doszło jednak do rozszczelnienia cysterny. Nie ma zagrożenia. Dodatkowo awarii uległa sieć trakcyjna.

Około godzony 18:30 w Krakowie doszło do wykolejenia pociągu towarowego w okolicy centrum handlowego Bonarka City Center. Wśród wagonów, które znalazły się poza torami, znajduje się cysterna z bezwodnym amoniakiem, nawozem zawierającym azot w postaci skroplonego amoniaku.

Według ustaleń służb nie doszło do rozszczelnienia i nie ma zagrożenia - informuje oficjalny profil miasta Kraków na Twitterze. Jak dodaje Kamil Wszołek z Radia Kraków na miejsce został ściągnięty specjalistyczny dźwig, który ma postawić wagony na torach. W wyniku zdarzenia wstrzymano ruch kolejowy w okolicy PKP Kraków Bonarka.

Dodatkowo awarii uległa sieć trakcyjna. Lokalne pociągi kursowały jedynie do oddalonej o ponad 10 km Skawiny. Stamtąd pasażerowie musieli przesiąść się do komunikacji zastępczej. Dalekobieżne pociągi musiały jechać przez Oświęcim, co wydłużało czas podróży o około dwie godziny.