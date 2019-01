Kraków. Ludzie polowali na mamuty. Archeolodzy znaleźli dowód

W Krakowie odkryto dowód na to, że ludzie polowali na mamuty z bronią w ręku. W jednej z kości mamuta znaleziono fragment krzemiennego grotu sprzed 25 tys. lat.

Od lat trwa dyskusja o tym, jak nasi przodkowie zdobywali mięso i skóry mamutów. Jedni uważają, że zwierzęta te uśmiercano raczej podstępem - zaganiając do dołów lub kierując je w stronę urwisk, by spadały ze zboczy. Część jednak sądzi, że na nie polowano. Do tej pory nie udało się jednak znaleźć dowodów na potwierdzenie tej ostatniej tezy.

W odkrytym w Krakowie w 1967 roku skupisku kości mamutów i innych zwierząt znaleziono do tej pory szczątki co najmniej 110 mamutów sprzed ok. 25 tys. lat. Pomiędzy nimi badacze znaleźli także kilkaset fragmentów ostrzy krzemiennych. Co najmniej połowa z nich była ułamana na czubku. - Teraz czubek jednego z nich udało się nam odkryć wewnątrz kości - mówi PAP naukowiec.