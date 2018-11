Kraków: Kobieta znęcała się nad niemowlęciem. Trafi do więzienia

Sąd w Krakowie skazał na cztery lata pozbawienia wolności Milenę W. za znęcanie się nad dwumiesięcznym synem. Robert H., ojciec dziecka, został uniewinniony. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura już zapowiedziała odwołanie.

Kraków: Poważnie znęcali się nad dzieckiem

Prokuratura oskarżyła Milenę W. i Roberta H. o to, że w okresie od października do listopada 2017 roku znęcali się fizycznie nad chłopcem. Bili go, szarpali, uciskali, wykręcali mu kończyny, potrząsali nim. To wszystko spowodowało liczne obrażenia śródczaszkowe i kończyn dolnych, złamania obojczyków i żeber.