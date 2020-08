Kraków. Kardynał Marian Jaworski w szpitalu

Kardynał Marian Jaworski ponownie trafił do szpitala. Wcześniej jego stan zdrowia pogorszył się w kwietniu. Wówczas trafił do krakowskiej placówki z powodu zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych. Wtedy lekarzom udało się podreperować stan zdrowia duchownego tak, aby ten wrócił do domu.

Jaworski to emerytowany arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Za dwa dni będzie obchodził 94. urodziny. W czerwcu obchodził 70. rocznicę święceń kapłańskich. W 2001 roku papież Jan Paweł II ogłosił go kardynałem. W 2008 r. zrezygnował z urzędu metropolity lwowskiego i wrócił do Polski. W 2017 r. prezydent Andrzej Duda odznaczył go Orderem Orła Białego.