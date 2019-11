Kraków. Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych? Prezentujemy rozkład jazdy

We Wszystkich Świętych na ulice Krakowa wyjadą cmentarne linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, jakie będą ich trasy i jak szybko dojechać na groby.

Kraków 1 listopada. Dodatkowe linie tramwajowe

Linia 88 (Mały Płaszów – Łagiewniki) będzie kursować w godzinach ok. 7:00 – 20:00, z częstotliwością: do ok. godz. 8:00 co 30 minut i następnie co 20 minut.