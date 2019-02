Kraków. Groził nożem czarnoskóremu Polakowi. Został zatrzymany

Zaczepiał ciemnoskóre osoby i wykrzykiwał: "Murzyni powinni zginąć, wypier…j czarnuchu!". Przeciwko jednej nich wyciągnął nóż. 31-letni rasista jest już w rękach policji. Grozi mu 5 lat więzienia.

Kolejny atak

To kolejny atak na tle rasistowkim na przestrzeni kilku tygodni. Niedawno do podobnego doszło w Warszawie. Pobita została ciemnoskóra 14-latka pochodzenia hinduskiego. Do ataku na dziewczynkę doszło, gdy wracała ze szkoły. 40-letni sprawca miał krzyczeć: "Polska dla Polaków". Dziecko z licznymi obrażeniami trafiło do szpitala.