Kraków Główny. Ogromne opóźnienia pociągów z Krakowa. Przyczyną awaria zasilania

Nawet kilka godzin opóźnienia mają pociągi, wyruszające ze stacji Kraków Główny. Przyczyną opóźnień jest awaria zasilania. W centrum Krakowa od jakiegoś czasu trwa wymiana sieci trakcyjnej.

- Dziś mamy do czynienia z sytuacją awaryjną. Wykonawca robót wydłużył prace i zakończył je dopiero o godz. 7.00, przez co pociągi nie mogły wyjechać ze stacji Kraków Główny lub do niej wjechać - dodaje przedstawiciel PKP. Zapewnia, że spółka wyjaśnia, dlaczego doszło do takiej sytuacji.