Kraków: dźgnął nożem przypadkowego 21-latka. Sąd utrzymał wyrok dożywocia

Krakowski Sąd Apelacyjny podtrzymał karę dożywocia dla 41-letniego Damiana S. Mężczyzna dwa lata temu na krakowskim Kazimierzy dźgną nożem 21-latka. Chłopak zmarł.

Ta sprawa przez wiele miesięcy bulwersowała mieszkańców Krakowa. Późnym wieczorem 3 stycznia 2017 roku kilku napastników dotkliwie pobiło Damiana S. Mężczyzna wrócił do lokalu, w którym pracował jako kucharz, wziąl nóż i wrócił na miejsce zdarzenia z zamiarem zemsty. Zobaczył stojącego do niego tyłem 21-latka i sądząc, że był on jednym z napastników dźgnął go nożem. Ostrze przebiło serce i płuco. Młody mężczyzna, który - jak się okazało - był przypadkowym przechodniem i nie miał nic wspólnego z bójką - zmarł.