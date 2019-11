Kraków. Awantura na stacji kolejowej. Zatrzymano nożownika

Podczas sprzeczki między trzema mężczyznami jeden z nich wyciągnął nóż i dwukrotnie zaatakował 40-latka. Napastnik uciekł, ale został zatrzymany następnego dnia. 54-latek przyznał się do winy i trafił tymczasowo do aresztu.

Do zdarzenia doszło 19 listopada około godz. 17 w Krakowie. Na jednej ze stacji kolejowych doszło do awantury pomiędzy trzeba osobami, które chwilę wcześniej wysiadły z pociągu po wspólnej podroży. Podczas sprzeczki 54-latek wyciągnął nóż i dwukrotnie ugodził 40-latka, a potem uciekł ze swoim kolegą.

Ranny mężczyzna zadzwonił do swojej narzeczonej i opowiedział jej o sytuacji. Kobieta powiadomiła odpowiednie służby. 40-latek w trybie pilnym trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Dwaj pozostali uczestnicy zdarzenia zostali namierzeni w podkrakowskiej Rząsce. Tam zatrzymano 54-latka i innego 40-latka.

U starszego z nich podczas przeszukania znaleziono nóż, którym ugodził swojego oponenta. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywocie. Został tymczasowo aresztowany. Z kolei 40-latek odpowie za nieudzielenie pomocy, za co grożą trzy lata pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny.