Kraków. Atak nożem. Areszt dla 2 Ukraińców

Trwa śledztwo ws. ataku nożem na krakowskiego studenta z Ukrainy. Dwóch podejrzewanych o napaść mężczyzn najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Ukraińcy częściowo przyznali się do winy.

- W trakcie tego pobicia sprawcy mieli posłużyć się nożem, czego skutkiem były doznane przez pokrzywdzonego obrażenia w postaci czterech ran kłutych. Podejrzani częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale pomniejszają swoją rolę w zdarzeniu - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko.

Dwaj Ukraińcy podejrzewani o atak trafią do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura postawiła im zarzuty usiłowania zabójstwa ukraińskiego studenta i spowodowania u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - podało RMF FM.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Dwaj mężczyźni zaatakowali nożem 21-letniego ukraińskiego studenta w pobliżu akademików na ul. Skarżyńskiego w Krakowie. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan był ciężki.