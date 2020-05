Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza z nowym rektorem. Został nim prof. Jerzy Lis

Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza ma nowego rektora

Kraków. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kim jest prof. Jerzy Lis?

W 1986 roku uzyskał doktorat, a dziesięć lat później zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2000 roku jest profesorem nauk technicznych. W AGH przebył wszystkie szczeble kariery naukowej: od asystenta do profesora zwyczajnego. Pełnił funkcję prorektora AGH, prodziekana i dziekana wydziału oraz kierownika katedry. Przez 3 lata pracował także w State University of New York, USA.