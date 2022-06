Kraje NATO kłócą się o Unię Europejską. Macedonia Płn. nie chce więcej upokorzeń

Przez wiele lat wejście Macedonii Północnej do Unii Europejskiej hamowane było przez Grecję. Gdy ten konflikt został rozwiązany, warunki zaczęła stawiać Bułgaria. Pendarowski uważa, że to, co spotkało ich niegdyś ze strony greckiej było mniejszym upokorzeniem, niż zachowanie Bułgarii podczas negocjacji. Twierdzi, że małe państwa są siłą rzeczy w gorszej sytuacji i są zmuszane do tego, by się poddać i znosić upokorzenia. Jednym z upokorzeń o którym Pendarowski wspomniał w TV24 jest stosunek Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego do Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego. Z jednej strony Bułgaria chce go uznać, z drugiej zaś myśli nad zmianą nazwy.