KPO: ciekawe nabory w listopadzie

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Żłobki – nowe miejsca dla dzieci

To nabór w programie "Aktywny Maluch". Wnioski mogą składać podmioty, które prowadzą miejsca opieki dla dzieci do lat trzech. W tym pracodawcy, którzy chcą utworzyć punkt opieki dla dzieci swoich pracowników. Dotację można przeznaczyć na nowe miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Nabór trwa do wyczerpania budżetu. Szczegóły na tej stronie.

OZE w budynkach wielorodzinnych

To konkurs dla zarządców wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Np. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dotyczy nowych inwestycji w odnawialne źródeł energii (OZE) na budynkach lub modernizację istniejących. Dotacja wynosi do 50 proc. kosztów inwestycji. Nabór trwa do 2026 r. Szczegóły na tej stronie.

OZE i ocieplenie domów

To nabór do programu "Czyste powietrze". Skorzystają z niego właściciele domów jednorodzinnych o rocznych zarobkach do 135 tys. zł. Dotyczy eko-inwestycji w domach. To np. ocieplenie, nowe okna, wymiana starego pieca montaż fotowoltaiki. Dofinansowanie zaczyna się od ok. 40 proc. Im niższe dochody wnioskodawcy, tym wyższa dotacja. Nabór trwa 2026 r. Szczegóły na tej stronie.

Informacje o tych i innych naborach znajdują się też na Portalu Funduszy Europejskich.