Kowalski w traktorze z wpadką? Chciał uderzyć w Kołodziejczaka

- Bezsprzecznie. Wielu rolników mu zaufało, ale niestety (potwierdziło się) to, co wielu przewidywało od samego początku, że Michał Kołodziejczak tak naprawdę jest wystawionym człowiekiem przez duże interesy osób, które prowadzą biznes rolniczy. Czyli są dzierżawcami nieruchomości rolnych. Michałowi nigdy nie chodziło o rolników, chodziło o to, żeby zrobić karierę polityczną. Nie chciał go PSL, przytulił go Donald Tusk - mówił działacz związkowy związany z PiS.