Kowalski: decyzja o nominacji dla Gryglasa jest słuszna

Jak ustalił w środę dziennikarz Wirtualnej Polski Mariusz Gierszewski, wiceminister Zbigniew Gryglas nie zostanie zdymisjonowany. Wręcz przeciwnie. Dostanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych nowo tworzony departament – nadzoru. Konieczna do tego zmiana statutu ministerstwa została już podpisana przez wicepremiera Jacka Sasina i trafiła do premiera Mateusza Morawieckiego. Czy to dobre wzmocnienie resortu, w którym pan pracuje? - pytał Janusza Kowalskiego prowadzący program WP. - Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w ministerstwie aktywów państwowych jest świetna atmosfera, pracujemy zgodnie. Pan minister Gryglas jest na bardzo trudnym odcinku - reformuje i nadzoruje m.in. polską grupę zbrojeniową, więc jestem przekonany, że decyzja o tym, że będzie nadzorował kolejny departament jest z merytorycznego punktu widzenia jak najbardziej uzasadniona. Natomiast wszystkie decyzje personalne dotyczące składu rządu należą zawsze do liderów ugrupowań - mówił wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

