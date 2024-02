Koszmarny wypadek na S5. Nie żyje dziennikarz

Do koszmarnego wypadku doszło w czwartek przed południem na trasie S5 w okolicach Kościana. 73-latek jechał trasą pod prąd, co doprowadziło do czołowego zderzenia. Mężczyzna zginął na miejscu, drugi uczestnik wypadku, 44-letni mężczyzna, trafił do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia była zablokowana przez kilka godzin.