Koszmar w wakacyjnym raju. Turystka zgwałcona w luksusowym hotelu

Odmowa turystki nie zniechęciła kamerdynera, który zaczął przekonywać ją, by się nie bała i nie wstydziła. Zapewniał, że będzie czuła się z nim komfortowo. Mężczyzna miał próbować całować ją na siłę, by następnie położyć na łóżku oraz zdjąć jej spodnie. Wtedy zaczął dotykać ją po miejscach intymnych, próbując doprowadzić do stosunku seksualnego. Gdy opór kobiety nie słabł, mężczyzna miał masturbować się przed jej laptopem, pozostawiając na nim swoje nasienie. Przed wyjściem powiedział kobiecie: "Potrzebujesz czasu, by się otworzyć".