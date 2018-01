Koszmar w Świdniku, rodzina z 10-letnim dzieckiem nie żyją. Dramatyczne szczegóły akcji

Ciała leżały rozrzucone w odległości kilkunastu metrów, zostały odnalezione przez przypadkowych przechodniów. Nikt niczego nie widział. Wiadomo, że na miejscu zginęła rodzina z dzieckiem. Szli chodnikiem. Kierowca uciekł z miejsca wypadku, ale razem z kolegą jest już w rękach policji. Dzisiaj zostaną przesłuchani przez śledczych.

Według ustaleń RMF FM, zatrzymani już przyznali się do tego, że jechali samochodem. Mieli tego wieczora pić alkohol. Ale informacji tych nie potwierdza policja w Nowym Sączu. Wiadomo, że meżczyźni trafią do prokuratury i dzisiaj złożą zeznania w tej sprawie.

Najpierw znaleziono dziecko. Kilkanaście metrów dalej leżała kobieta, w innym miejscu mężczyzna Ratownicy natychmiast przystąpili do reanimacji. Niestety, nie udało się. To była rodzina - dwoje 36-latków z dzieckiem. Zostali potrąceni przez samochód, szli chodnikiem.

Tragedia w Świdniku. Kierowca uciekł z miejsca wypadku

Do akcji włączono pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję. Akcja była utrudniona ze względu na śnieg późna porę oraz brak naocznych świadków. Jedyne co znaleziono na miejscu to torebka kobiety oraz części karoserii nieznanego samochodu.

Dwoje zatrzymanych ws. wypadku. Będą zeznawać

- To mieszkańcy Sądecczyzny, mężczyźni w wieku 17 i 21 lat. Na posesji jednego z nich w zamkniętym garażu policjanci znaleźli samochód, który dokładnie zakryty był folią - dowiadujemy się z komunikatu policji. Ustalono, że pojazd miał bardzo poważne uszkodzenia. To mogło świadczyć o tym, że brał udział w wypadku. Samochód został oględzinom. Biegli weryfikują czy uszkodzenia mają związek z zdarzeniem w Świdniku.

Zatrzymane osoby trafiły do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Nowy Sączu. Według RMF FN, przyznali się do tego, że jechali samochodem, który potrącił rodzinę. Ale informacji tych nie potwierdza policja w Nowym Sączu.