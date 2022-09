Koszmar w hotelu Kalypso na Krecie. W boleściach turyści i personel

Zaczęli też kontaktować się z organizatorem wyjazdu, biurem podróży TUI Polska, należącym do jednej z największych w Europie sieci turystycznych operatorów -TUI. - Napisałem na czacie zawiadomienie. Konwersacja została usunięta, ale zrobiłem zrzut - mówi turysta Wirtualnej Polsce. - TUI potwierdził wdrożenie procedury, zalecił zgłoszenie się do lekarza lub kontakt z ubezpieczycielem, by skorzystać z porady lekarskiej. Poinformował też o powiadomieniu lokalnego sanepidu w celu zbadania pożywienia w hotelowej restauracji.