Koszmar Afganek. Talibowie gotują im prawdziwe piekło

Yalda Hakim, korespondentka i prezenterka wiadomości dla BBC News, skierowała do Rady Bezpieczeństwa ONZ przemowę. Powiedziała, że zwraca się do zgromadzenia jako osoba, która pochodzi z Afganistanu, ma osobisty głęboki związek z afgańskim, a przez ostatnie 15 lat relacjonowała wydarzenia z tego kraju. - Afganistan jest teraz jedynym krajem na świecie, w którym dziewczęta nie mają dostępu do edukacji, nie mają dostępu do szkół tylko ze względu na swoją płeć. Nauka nie jest przywilejem, ale podstawowym prawem człowieka - podkreśliła dziennikarka.