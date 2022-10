Koszmar 2,5-latka. Rodzice bili i gwałcili dziecko

Prokuratura z uwagi na dobro chłopca oraz drastyczny charakter sprawy nie chce ujawniać szczegółów dotyczących tego, co przez długi czas przydarzało się dziecku ze strony matki i jej partnera. W środę, gdy malec trafił do szpitala, najprawdopodobniej doszło do kolejnego pobicia, którego skutki tym razem bezpośrednio zagrażały jego życiu. Został przetransportowany do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 w Rzeszowie.