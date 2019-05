Kosiniak-Kamysz ostro o wystąpieniu Jażdżewskiego. "Atakuje wspólnotę"

- Bić brawo to ja mogę bawiąc się w ‘kosi kosi łapci’ z córeczką Zosią, a nie komuś, kto niszczy wspólnotę, kto atakuje wspólnotę - powiedział w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Skomentował w ten sposób antyklerykalne wystąpienie Leszka Jażdżewskiego.

- To jest bzdura. Jażdżewski zapowiada Tuska i po tych słowach biję brawo. Tak, po tych słowach zapowiedzi Donalda Tuska biję brawo, ale jak konferansjer zapowiada wchodzącego na konwencji Jarosława Kaczyńskiego to bijemy brawo dla konferansjera, czy dla prezesa Kaczyńskiego, który wchodzi na scenę? - tłumaczył.

"500 plus na Zosię"

- Jeżeli to jest dostępne, każdy ma prawo z tego skorzystać. Na co to przekażemy, czy będziemy zbierać dla Zosi na przyszłość, jakoś jej odkładać, to pewnie już nasza decyzja - tłumaczył.