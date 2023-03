Kosiniak-Kamysz o paskach TVP: ohydztwo ohydztw

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu o likwidacji TVP. - My nie będziemy głosować za odrzuceniem tego projektu. Zmiana TVP Info, a nie likwidacja. Chciałbym zlikwidować hejt i nienawiść w TVP Info, ale program informacyjny w telewizji naziemnej powinien być - komentował w programie "Tłit" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. - To dla wielu odbiorców jedyne źródło informacji, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Musi nastąpić zmiana. Ktoś wybudował tę fabrykę nienawiści. To nie zaczęło się wczoraj. To było skrupulatnie budowane. To, co miało miejsce w tym tygodniu, te paski o PO, w której nie jestem, ale będę ich bronił. Nie można pisać w dniu pogrzebu, że PO doprowadziła do śmierci dziecka. To ohydztwo ohydztw. Poseł Telus z PiS mówił, że nie chce widzieć tych pasków, ale nie można udawać, że tego nie ma. To niszczy wspólnotę i relacje w rodzinie. Kłamstwo trafia na podatny grunt i niestety przynosi plony - dodał szef PSL.