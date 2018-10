Kościołowi św. Mikołaja w Gdańsku grozi zawalenie. Dominikanie przenoszą msze

- Grozi nam katastrofa budowlana. Decyzja o zamknięciu kościoła św. Mikołaja jest najtrudniejszą w moim życiu, ale decyzją konieczną – powiedział ojciec Maciej Okoński. Przeor klasztoru zaapelował też o modlitwę i wsparcie finansowe.



- Z każdej strony dochodzą do mnie wyrazy solidarności, za co dziękuję. Widziałem łzy wiernych. To kościół, który ma 600 lat. Kościół obecnie nie funkcjonuje, ale nie chcemy w tym czasie stracić kontaktu z wiernymi – powiedział w czwartek serwisowi dziennikbaltycki.pl o. Maciej Okoński.