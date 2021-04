Koronawirus zniszczył mu płuca. 42-latka uratowali polscy lekarze

Koronawirus zniszczył mu płuca. Uratowali go w Gdańsku

42-latek był na granicy śmierci. By zapewnić mu szanse na przeżycie, konieczne okazało się podłączenie go do ECMO - specjalistycznej aparatury, która pozwala na pozaustrojowe natlenianie krwi. Mężczyzna do urządzenia był podłączony przez 40 dni.