Koronawirus. Wybory 2020 r. Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania: musimy uporządkować burdel, który zafundowało nam PiS

- To, że dwóch Jarosławów mówi, że wybory odbędą się w lipcu, niczego nie oznacza. Jeszcze niedawno jeden z nich mówił, że wybory na pewno będą 10 maja, mówił to również jego wicepremier Jacek Sasin , a nawet premier Mateusz Morawiecki - stwierdził Jacek Jaśkowiak , którego cytuje portal epoznan.pl. Prezydent Poznania był jednym z pierwszych samorządowców, który ostrzegał, że wyborów 2020 r. 10 maja nie da się przeprowadzić. Uważa on, że na obecną chwilę nie wiadomo, ani kiedy wybory 2020 r. się odbędą, ani czy będą zgodne z Konstytucją.

- Chciałbym, żebyśmy w niedługim czasie doprowadzili do tego, że będziemy mieć prezydenta będącego powodem do dumy, a nie długopisem i pośmiewiskiem w programach satyrycznych - powiedział Jacek Jaśkowiak. Był on również pytany o sytuację w wyborach 2020 r. kandydatki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która pokonała Jacka Jaśkowiaka go w prawyborach Platformy Obywatelskiej. Zdaniem prezydenta Poznania, podczas epidemii koronawirusa w Polsce, kiedy nie ma normalnej kampanii prezydenckiej, trudno wierzyć w sondaże wyborcze. Jego zdaniem w obecnej sytuacji zarówno dla opozycji jak i posłów Prawa i Sprawiedliwości powinno być jasne, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie ma na celu dobra państwa polskiego.