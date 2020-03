Koronawirus we Włoszech zbiera śmiertelne żniwo. To pierwszy europejski kraj, gdzie choroba zaczęła rozprzestrzeniać się na dużą skalę. Brak środków ostrożności spowodował, że koronawirusem zaraziły się tam tysiące osób.

Koronawirus we Włoszech. Dramat seniorów. "Umierają w samotności"

"Nikt z najbliższych nie może przy nich czuwać do ostatniej chwili. Najbardziej dramatyczna sytuacja to ta, gdy widzi się, jak pacjenci umierają zupełnie sami i błagają o to, by móc pożegnać się z dziećmi i wnukami" - podkreśliła w jednym z wywiadów doktor Francesca Cortellaro ze szpitala Św. Karola Boromeusza w Mediolanie, cytowana przez PAP. Wraz z kolegami apeluje ona, by umierającym seniorom zapewnić tablety lub inne urządzenia umożliwiające kontakt z bliskimi.