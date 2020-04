Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Anglicy zostaną w domach przez kolejne 3 tygodnie. Rząd przedłużył ograniczenia

- Pokonaliśmy już długą drogę, straciliśmy zbyt wielu bliskich, poświęciliśmy już zbyt wiele, aby teraz złagodzić ograniczenia, zwłaszcza, że zaczynamy dostrzegać dowody, że nasze wysiłki zaczynają przynosić dobre efekty - powiedział dziennikarzom Dominic Raab w wypowiedzi, którą cytuje Reuters. Raab zastępuje obecnie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który wraca do zdrowia po zarażeniu koronawirusem.

- W oparciu o tę radę rząd postanowił, że obecne środki muszą zostać wprowadzone przez co najmniej trzy kolejne tygodnie - powiedział Domenic Raab. Wcześniej brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ostrzegł, że wirus COVID 19 ponownie "zacznie się szerzyć", jeśli ograniczenia zostaną zniesione zbyt wcześnie.

Decyzja ta oznacza, że Brytyjczycy muszą nadal pozostawać w domach , chyba że robią zakupy w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub chcą skorzystać z pomocy służby zdrowia. Mogą też ćwiczyć na świeżym powietrzu raz dziennie i jeździć do pracy jeśli nie są w stanie pracować zdalnie. Przedłużenie tych ograniczeń było powszechnie spodziewane na Wyspach i według przeprowadzonych badań opinii publicznej popiera je ponad 90 proc. społeczeństwa.

Według oficjalnych danych w Anglii z powodu zarażenie wirusem COVID-19 zmarło już 13 729 osób, choć są to wyłącznie zgony odnotowane w szpitalach, a rzeczywista ich liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Oznacza to, że kraj ten jest obecnie na piątym miejscu na świecie pod względem liczby oficjalnych ofiar śmiertelnych koronawirusa za Stanami Zjednoczonymi, Włochami, Hiszpanią i Francji.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Zbliża się wielka recesja

Wprowadzone ograniczenia są najbardziej surowe w historii tego kraju, w czasie, kiedy nie toczył on żadnej wojny. Z tego powodu, a także wcześniejszego brexitu, przewiduje się, że Anglia zmierza do najgłębszej recesji gospodarczej od 300 lat. Stąd powszechne jest oczekiwanie, że rząd określi jakąś strategię i termin "odmrażania" kraju, czyli złagodzenia wprowadzonych ograniczeń do walki z epidemią koronawirusa. Jednak Raab odmówił jakiejkolwiek kategorycznej deklaracji w tym wymiarze.